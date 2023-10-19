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В британской разведке оценили возможности РФ защищать Крымский мост от атак ВСУ

19 октября 2023 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В британской разведке оценили возможности РФ защищать Крымский мост от атак ВСУ
Пылающий Крымский мост. Фото: Defence Express
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации в  Криму и ее сил на юге Украины. Однако уверенность РФ в своей способности защитить мост под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии.

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В отчете Минобороны Британии отреагировало на недавние заявления вице-премьер-министра России Марата Хуснуллина, что "повреждения, нанесенные Украиной в июле 2023 года ударом по Керченскому мосту, были устранены досрочно".

Там отмечают, что, несмотря на то, что мост полностью функционирует, использование моста остается ограниченным из-за процедур, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года. Грузовики и топливо продолжают перевозить паромами.  

В британском ведомстве  считают, что Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и ее сил на юге Украины. Однако сейчас это значительная нагрузка на безопасность, требующая многодоменной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны и экипажей, которые иначе были бы развернуты в другом месте. Кроме того, для защиты моста от украинских спецназовцев "нужно очень много сил и средств".

"Возможности российских сил защитить эту "большую и уязвимую" структуру по-прежнему будут подвергаться угрозе из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 8 октября 2023 года была годовщина первой атаки на Крымский мост. По случаю такого "праздника" Служба безопасности Украины рассказала о деталях операции. Отмечается, что мост был взорван грузовиком, который имел 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте.  

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