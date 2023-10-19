У британській розвідці оцінили можливості РФ захищати Кримський міст від атак ЗСУ

Палючий Кримський міст. Фото: Defence Express

Кримський міст залишатиметься життє во важливою ланкою в підтримці російської окупації Кр иму та її сил на півдні України. Однак впевненість РФ у с воїй зд атності захисти міст під загрозою через винахід ливість українських військових та служб безпеки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

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У звіті Міноборони Британії відреагувало на нещодавні заяви віцепрем'єр-міністра Росії Марата Хуснулліна, що "пошкодження, завдані Україною в липні 2023 року ударом по Керченському мосту, були усунені достроково".

Там наголошують, що попри те, що міст повністю функціонує, використання мосту залишається обмеженим через процедури, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами.

У британській розв ідці в важають, що Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України. Однак зараз це значне навантаження на безпеку, що вимагає багатодоменного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які інакше були б розгорнуті в іншому місці. Окрім того, для захисту мосту від українських спецпризначенців "потрібно дуже багато сил і коштів".

"Можливості російських сил захистити цю "велику і вразливу" структуру, як і раніше, будуть наражатися на загрозу через винахідливість українських військових та служб безпеки", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 8 жовтня 2023 року була річниця першої атаки на Кримський міст. З нагоди такого "свята" Служба безпеки України розповіла деталі операції. Зазначається, що міст було підірвано вантажівкою, яка мала 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті.