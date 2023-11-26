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В Челябинске произошел взрыв — горит тракторный завод

26 ноября 2023 19:33
обновлено: 19:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Челябинске произошел взрыв — горит тракторный завод
Пожар на тракторном заводе в Челябинске. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском городе Челябинск горит тракторный завод. Известно, что там взорвался трансформатор.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В Челябинске произошел пожар на заводе

Известно, что на тракторном заводе в Челябинске взорвался трансформатор, сейчас там бушует масштабный пожар.

По данным СМИ, в городе могут начаться проблемы со светом. Некоторые местные жители уже сообщают об отсутствии воды и перебоях электроэнергии.

Отметим, что завод специализируется на выпуске дизельных двигателей и моторов для всех танков, запасных частей к ним, а также различных видов гусеничной техники.

Напомним, что 26 ноября минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем. По их словам, ракеты якобы запустила украинская сторона.

Также стало известно, что за ночной атакой дронов на Россию стоят украинские разведчики. Эта операция показала "дырявость" российской противовоздушной обороны.

Кроме того, 26 ноября в российском городе Тула раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

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