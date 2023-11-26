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У Челябінську стався вибух — горить тракторний завод

26 листопада 2023 19:33
оновлено: 19:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Челябінську стався вибух — горить тракторний завод
Пожежа на тракторному заводі у Челябінску. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському місті Челябінськ горить тракторний завод. Відомо, що там вибухнув трансформатор.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Челябінську сталася пожежа на заводі

Відомо, що на тракторному заводі у Челябінську вибухнув трансформатор, зараз там вирує масштабна пожежа.

За даними ЗМІ, у місті можуть початися проблеми зі світлом. Деякі місцеві жителі вже повідомляють про відсутність води і перебої електроенергії.

Зазначимо, що завод спеціалізується на випуску дизельних двигунів та моторів для всіх танків, запасних частин до них, а також до різних видів гусеничної техніки.

Нагадаємо, що 26 листопада міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем. За їхніми словами, ракети нібито запустила українська сторона.

Також стало відомо, що за нічною атакою дронів на Росію стоять українські розвідники. Ця операція показала "дирявість" російської протиповітряної оборони.

Крім того, 26 листопада у російському місті Тула пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.

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