В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Сегодня днем, 21 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Предупреждение о ракетной опасности в некоторых областях появилось в 12:23. Украинцев призвали находиться в укрытиях.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 12:46. Воздушную тревогу объявили также в Киевской и Черниговской областях.
Напомним, поздним вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.
Также мы писали, что российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.
Читайте Новини.LIVE!