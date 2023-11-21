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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

21 ноября 2023 12:37
обновлено: 12:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 21 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Предупреждение о ракетной опасности в некоторых областях появилось в 12:23. Украинцев призвали находиться в укрытиях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 12:46. Воздушную тревогу объявили также в Киевской и Черниговской областях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, поздним вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.

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