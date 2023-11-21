Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня днем, 21 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Предупреждение о ракетной опасности в некоторых областях появилось в 12:23. Украинцев призвали находиться в укрытиях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 12:46. Воздушную тревогу объявили также в Киевской и Черниговской областях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, поздним вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.