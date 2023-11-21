У деяких областях України оголосили повітряну тривогу
Сьогодні вдень, 21 листопада, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Попередження про ракетну небезпеку у деяких областях з'явилося о 12:23. Українців закликали перебувати в укриттях.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 12:46. Повітряну тривогу оголосили також в Київській та Чернігівській областях.
Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.
Також ми писали, що російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.
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