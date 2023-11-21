Ракета в небі. Фото: EPA

Сьогодні вдень, 21 листопада, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Попередження про ракетну небезпеку у деяких областях з'явилося о 12:23. Українців закликали перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 12:46. Повітряну тривогу оголосили також в Київській та Чернігівській областях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.