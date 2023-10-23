В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Ракета в небе. Фото: google.com

Сегодня днем, 23 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Полтавская, Днепропетровская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили также о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты обстреляли топливно-энергетический комплекс Украины. В результате вражеских ударов оборудование получило повреждения.

Также мы писали, что в воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские военные обстреляли из авиации населенный пункт в Херсонской области. Вражеский огонь забрал жизни двух человек, следователи начали уголовное производство.