В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Сегодня днем, 23 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Полтавская, Днепропетровская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.
В Воздушных силах сообщили также о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, за прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты обстреляли топливно-энергетический комплекс Украины. В результате вражеских ударов оборудование получило повреждения.
Также мы писали, что в воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские военные обстреляли из авиации населенный пункт в Херсонской области. Вражеский огонь забрал жизни двух человек, следователи начали уголовное производство.
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