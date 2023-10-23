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Минэнерго рассказало об обстрелах топливно-энергетического комплекса за последние сутки

23 октября 2023 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минэнерго рассказало об обстрелах топливно-энергетического комплекса за последние сутки
Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты обстреляли топливно-энергетический комплекс Украины. В результате вражеских ударов оборудование получило повреждения.

Об этом сообщает Минэнерго.

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В Минэнерго рассказали, что враг нанес ракетный удар по шахте в Донецкой области. К счастью, люди не пострадали, однако оборудование получило повреждения. Сейчас шахта не работает.

По информации министерства, в результате атаки РФ на ТЭС в Донецкой области без электричества оставались три угольных шахты и 7,5 тыс. потребителей. На данный момент свет уже вернули.

"Из-за обнаруженной неисправности оборудования вышел в аварийный ремонт гидроагрегат ГАЭС, который был поврежден во время обстрелов минувшей зимой", — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки энергетики заживили 14 тыс. потребителей. Большинство из них — это абоненты в Донецкой и Днепропетровской областях.

В результате этих нарушений остаются без света в Черниговской области 1,6 тыс. абонентов, а в Запорожской — более 700 потребителей.

В Минэнерго сообщили, что в Херсоне за прошедшие сутки подсоединили еще 22 точки доступа, которые были обесточены после подтопления в связи с подрывом Каховской ГЭС 6 июня. Без электроснабжения остаются 1,5 тыс. потребителей.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 15,69 м — минус 0,97 м по сравнению с уровнем сразу после подрыва Каховской ГЭС.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские военные обстреляли из авиации населенный пункт в Херсонской области. Вражеский огонь забрал жизни двух человек, следователи начали уголовное производство.

Также мы писали, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты не прекратят тактику террора по сфере энергетики в Украине. Речь идет об атаках армии РФ на энергетические объекты в нашем государстве.

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