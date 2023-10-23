Міненерго розповіло про обстріли паливно-енергетичного комплексу за останню добу

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Протягом минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли паливно-енергетичний комплекс України. Внаслідок ворожих ударів обладнання зазнало пошкоджень.

Про це повідомляє Міненерго.

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У Міненерго розповіли, що ворог завдав ракетного удару по шахті в Донецькій області. На щастя, люди не постраждали, однак обладнання зазнало пошкоджень. Наразі шахта не працює.

За інформацією міністерства, внаслідок атаки РФ на ТЕС у Донецькій області без електрики залишалися три вугільні шахти й 7,5 тис. споживачів. Станом на зараз світло вже повернули.

"Через виявлену несправність обладнання вийшов в аварійний ремонт гідроагрегат ГАЕС, який було пошкоджено під час обстрілів минулої зими", — йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу енергетики заживили 14 тис. споживачів. Більшість з них — це абоненти в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Внаслідок цих порушень залишаються без світла в Чернігівській області 1,6 тис. абонентів, а у Запорізькій — понад 700 споживачів.

У Міненерго повідомили, що в Херсоні минулої доби під'єднали ще 22 точки доступу, які були знеструмлені після підтоплення у зв'язку з підривом Каховської ГЕС 6 червня. Без електропостачання залишаються 1,5 тис. споживачів.

Рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 15,69 м — мінус 0,97 м порівняно з рівнем одразу після підриву Каховської ГЕС.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські військові обстріляли з авіації населений пункт на Херсонщині. Ворожий вогонь забрав життя двох людей, слідчі розпочали кримінальне провадження.

Також ми писали, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти не зупинять тактику терору щодо сфери енергетики в Україні. Йдеться про атаки армії РФ на енергетичні об'єкти в нашій державі.