У деяких областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні вдень, 23 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Полтавська, Дніпропетровська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах повідомили також про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли паливно-енергетичний комплекс України. Внаслідок ворожих ударів обладнання зазнало пошкоджень.
Також ми писали, що у неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські військові обстріляли з авіації населений пункт на Херсонщині. Ворожий вогонь забрав життя двох людей, слідчі розпочали кримінальне провадження.
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