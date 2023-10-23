У деяких областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ракета в небі. Фото: google.com

Сьогодні вдень, 23 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Полтавська, Дніпропетровська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили також про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли паливно-енергетичний комплекс України. Внаслідок ворожих ударів обладнання зазнало пошкоджень.

Також ми писали, що у неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські військові обстріляли з авіації населений пункт на Херсонщині. Ворожий вогонь забрав життя двох людей, слідчі розпочали кримінальне провадження.