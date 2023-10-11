Воздушная тревога в Украине сегодня днем, 11 октября

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза
Сегодня днем, 11 октября, в некоторых областях Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ призвали жителей Полтавской области находиться в укрытиях.
Сейчас опасность существует для таких областей:
Напомним, во вторник, 10 октября, российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.
Также мы писали, что в Грозе Харьковской области возросло количество погибших в результате российского удара по кафе 5 октября. Жертвами атаки оккупантов стали 53 человека.