Воздушная тревога в Украине сегодня днем, 11 октября

Людей предупредили о ракетной опасности

Сегодня днем, 11 октября, в некоторых областях Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ призвали жителей Полтавской области находиться в укрытиях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас опасность существует для таких областей:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, во вторник, 10 октября, российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.

Также мы писали, что в Грозе Харьковской области возросло количество погибших в результате российского удара по кафе 5 октября. Жертвами атаки оккупантов стали 53 человека.