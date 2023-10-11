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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза

11 октября 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине сегодня днем, 11 октября
Людей предупредили о ракетной опасности
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 11 октября, в некоторых областях Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ призвали жителей Полтавской области находиться в укрытиях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас опасность существует для таких областей:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, во вторник, 10 октября, российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.

Также мы писали, что в Грозе Харьковской области возросло количество погибших в результате российского удара по кафе 5 октября. Жертвами атаки оккупантов стали 53 человека.

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