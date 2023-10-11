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У деяких областях України оголосили повітряну тривогу: яка загроза

11 жовтня 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні сьогодні вдень, 11 жовтня
Людей попередили про ракетну небезпеку
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 11 жовтня, в деяких областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Полтавської області перебувати в укриттях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі небезпека існує для таких областей:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, російські терористи обстріляли Сумську область. Ворожа атака забрала життя 13-річної дівчинки.

Також ми писали, що у Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини. 

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