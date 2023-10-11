Повітряна тривога в Україні сьогодні вдень, 11 жовтня

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу: яка загроза
Сьогодні вдень, 11 жовтня, в деяких областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Полтавської області перебувати в укриттях.
Наразі небезпека існує для таких областей:
Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, російські терористи обстріляли Сумську область. Ворожа атака забрала життя 13-річної дівчинки.
Також ми писали, що у Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини.