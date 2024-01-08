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В Днепропетровской ОВА показали последствия ночного обстрела

8 января 2024 07:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской ОВА показали последствия ночного обстрела
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 8 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Враг дважды ударил по Никопольщине из артиллерии. Попал по райцентру и Марганцу", — рассказал Лысак.

Последствия российских обстрелов Днепропетровской области 8 января
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки РФ повреждены две пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.

Последствия российских обстрелов Днепропетровской области 8 января
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской ОВА добавил, что люди не пострадали.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, Россия обстреляла Харьковскую область днем 7 января. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще двое — получили ранения.

Также мы писали, что российские оккупанты вчера, 7 января, нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".

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