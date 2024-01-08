В Днепропетровской ОВА показали последствия ночного обстрела
Сегодня ночью, 8 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
"Враг дважды ударил по Никопольщине из артиллерии. Попал по райцентру и Марганцу", — рассказал Лысак.
В результате атаки РФ повреждены две пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.
Глава Днепропетровской ОВА добавил, что люди не пострадали.
Напомним, Россия обстреляла Харьковскую область днем 7 января. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще двое — получили ранения.
Также мы писали, что российские оккупанты вчера, 7 января, нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".
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