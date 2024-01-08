У Дніпропетровській ОВА показали наслідки нічного обстрілу
Сьогодні вночі, 8 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
"Ворог двічі вдарив по Нікопольщині з артилерії. Поцілив по райцентру та Марганцю", — розповів Лисак.
Внаслідок атаки РФ пошкоджено дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарська споруда та авто.
Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що люди не постраждали.
Нагадаємо, Росія обстріляла Харківську область вдень 7 січня. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення.
Також ми писали, що російські окупанти вчора, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".
Читайте Новини.LIVE!