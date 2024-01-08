У Дніпропетровській ОВА показали наслідки нічного обстрілу

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні вночі, 8 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Ворог двічі вдарив по Нікопольщині з артилерії. Поцілив по райцентру та Марганцю", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок атаки РФ пошкоджено дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарська споруда та авто.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що люди не постраждали.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія обстріляла Харківську область вдень 7 січня. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення.

Також ми писали, що російські окупанти вчора, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".