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У Дніпропетровській ОВА показали наслідки нічного обстрілу

8 січня 2024 07:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській ОВА показали наслідки нічного обстрілу
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 8 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Ворог двічі вдарив по Нікопольщині з артилерії. Поцілив по райцентру та Марганцю", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 8 січня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок атаки РФ пошкоджено дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарська споруда та авто.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 8 січня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що люди не постраждали.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія обстріляла Харківську область вдень 7 січня. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення.

Також ми писали, що російські окупанти вчора, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".

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