Ракетна атака на Донеччину — Клименко показав наслідки російського обстрілу

Психолог спілкується з жінкою, яка постраждала через російську атаку в Покровську. Фото: ДСНС у Донецькій області

На Донеччині у Покровському районі продовжуються аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів РФ. Як відомо, Росія атакувала місто Покровськ та село Рівне вчора, 6 січня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За його словами, рятувальникам вдалося розібрати понад 100 тонн будівельного сміття на місці ударів.

"Поліцейські вилучили понад пів сотні фрагментів тіл, відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих", — зазначив він.

Скільки людей загинуло

На місцях ударів у місті Покровськ та селі Рівне рятувальники вилучили тіла трьох загиблих людей, серед яких трирічна дитина.

Станом на 17:00 7 січня було відомо про 11 загиблих, серед яких п'ятеро дітей.

"Однак остаточну цифру загиблих підтвердить експертиза. Сила ворожого удару була надто потужною, тож ця робота потребує часу", — додав Клименко.

Що відомо про ворожий обстріл Донецької області 6 січня

Нагадаємо, російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Внаслідок атаки отримали поранення шестеро людей.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Водночас, з'явилася інформація, що Росія обстріляла Покровськ ракетами С-300.