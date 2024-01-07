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Ракетная атака на Донецкую область — Клименко показал последствия российского обстрела

7 января 2024 19:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ракетная атака на Донецкую область — Клименко показал последствия российского обстрела
Психолог общается с женщиной, которая пострадала из-за российской атаки в Покровске. Фото: ГСЧС в Донецкой области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Донецкой области в Покровском районе продолжаются аварийно-спасательные работы на местах ракетных ударов РФ. Как известно, Россия атаковала город Покровск и село Ровно вчера, 6 января.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Последствия российской атаки на Донецкую область 6 января

По его словам, спасателям удалось разобрать более ста тонн строительного мусора на месте ударов.

"Полицейские изъяли более полусотни фрагментов тел, отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших", — отметил он.

Сколько человек погибло

На местах ударов в городе Покровск и селе Ровно спасатели изъяли тела трех погибших, среди которых трехлетний ребенок.

По состоянию на 17:00 7 января было известно об 11 погибших, среди которых пятеро детей.

"Однако окончательную цифру погибших подтвердит экспертиза. Сила вражеского удара была слишком мощной, поэтому эта работа требует времени", — добавил Клименко.

Что известно о вражеском обстреле Донецкой области 6 января

Напомним, российские захватчики атаковали Покровск в Донецкой области днем 6 января. В результате атаки получили ранения шесть человек.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.

В то же время появилась информация, что Россия обстреляла Покровск ракетами С-300.

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