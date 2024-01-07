Обстріл Покровська 6 січня - з-під завалів дістали тіло дитини

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Внаслідок ворожих обстрілів села Рівне Покровського району на Донеччині рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини. Також відомо про десятьох поранених мирних жителів.

Про це повідомляє МВС України.

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"Донеччина. Покровський район. У селі Рівне з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Наразі відомо про дев'ятьох поранених", — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що у Покровську та селі Рівне триває операція з порятунку після руйнування будинків. Ведуться пошуки дев'яти зниклих, включаючи чотирьох дітей.

У відомстві нагадали, що вчора ввечері в Покровську з-під уламків витягли тіло жінки .

Внаслідок атаки загинули 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Наслідки обстрілу Покровська та села Рівне. Фото: МВС України

Наслідки обстрілу Покровська та села Рівне. Фото: МВС України

Наслідки обстрілу Покровська та села Рівне. Фото: МВС України

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Внаслідок атаки отримали поранення шестеро людей.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей. Водночас, з'явилася інформація, що Росія обстріляла Покровськ ракетами С-300.