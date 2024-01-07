Обстрел Покровска 6 января - из-под завалов достали тело ребенка

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

В результате вражеских обстрелов села Ровно Покровского района на Донетчине, спасатели достали из-под завалов тело ребенка. Также известно о десяти раненых мирных жителях.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Донетчина. Покровский район. В селе Ровно из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Сейчас известно о девяти раненых", — говорится в сообщении.

В МВД указали, что в Покровске и селе Ровно продолжается операция по спасению после разрушения домов. Ведутся поиски девяти пропавших, включая четырех детей.

В ведомстве напомнили, что вчера вечером в Покровске из-под обломков было извлечено тело женщины.

В результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.

Последствия обстрела Покровска и села Ровно. Фото: МВД Украины

Последствия обстрела Покровска и села Ровно. Фото: МВД Украины

Последствия обстрела Покровска и села Ровно. Фото: МВД Украины

Напомним, что российские захватчики атаковали Покровск на Донетчине днем 6 января. В результате атаки получили ранения шесть человек.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей. В то же время появилась информация, что Россия обстреляла Покровск ракетами С-300.