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Обстрел Покровска на Донетчине — спасатели достали тело ребенка из-под завалов

7 января 2024 12:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Покровска 6 января - из-под завалов достали тело ребенка
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате вражеских обстрелов села Ровно Покровского района на Донетчине, спасатели достали из-под завалов тело ребенка. Также известно о десяти раненых мирных жителях.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Донетчина. Покровский район. В селе Ровно из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Сейчас известно о девяти раненых", — говорится в сообщении.

В МВД указали, что в Покровске и селе Ровно продолжается операция по спасению после разрушения домов. Ведутся поиски девяти пропавших, включая четырех детей. 

В ведомстве напомнили, что вчера вечером в Покровске из-под обломков было извлечено тело женщины.

В результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.

Обстрел Покровска
Последствия обстрела Покровска и села Ровно. Фото: МВД Украины
Обстрел Покровска
Последствия обстрела Покровска и села Ровно. Фото: МВД Украины
Обстрел Покровска
Последствия обстрела Покровска и села Ровно. Фото: МВД Украины

Напомним, что российские захватчики атаковали Покровск на Донетчине днем 6 января. В результате атаки получили ранения шесть человек.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей. В то же время появилась информация, что Россия обстреляла Покровск ракетами С-300.

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