Обстрел Покровска — спасатели достали из-под завалов тело женщины

Разбор завалов в Покровске Фото: ГСЧС Украины

Россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. По состоянию на 22:00 спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"По состоянию на 22:00 на месте поисковых работ изъято тело женщины", — говорится в сообщении.



По данным спасателей, всего в Покровске пострадало семь человек, из них один человек спасен из-под завалов.

Также на месте двух разрушенных частных жилых домов изъято тело женщины. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, из них двое детей.



"В настоящее время спасатели разобрали 55 тонн разрушенных элементов домов", — уточнили в ГСЧС.



В то же время в селе Ровно Покровского района известно о двух раненых. Там на месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску шести человек — из них трое детей. Спасателями разобрано 8,5 тонны разрушенных частей дома.

Кроме того, производится идентификация найденных фрагментов тел.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что на вражеские обстрелы Покровска отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что россияне запустили по Покровску Донецкой области восемь ракет С-300 днем 6 января.