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Обстрел Покровска — спасатели достали из-под завалов тело женщины

6 января 2024 23:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Покровска — спасатели достали из-под завалов тело женщины
Разбор завалов в Покровске Фото: ГСЧС Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. По состоянию на 22:00 спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"По состоянию на 22:00 на месте поисковых работ изъято тело женщины", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего в Покровске пострадало семь человек, из них один человек спасен из-под завалов.

Также на месте двух разрушенных частных жилых домов изъято тело женщины. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, из них двое детей.

"В настоящее время спасатели разобрали 55 тонн разрушенных элементов домов", — уточнили в ГСЧС.

В то же время в селе Ровно Покровского района известно о двух раненых. Там на месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску шести человек — из них трое детей. Спасателями разобрано 8,5 тонны разрушенных частей дома.

Кроме того, производится идентификация найденных фрагментов тел.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что на вражеские обстрелы Покровска отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что россияне запустили по Покровску Донецкой области восемь ракет С-300 днем 6 января.

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