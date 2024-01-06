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РФ випустила вісім ракет — подробиці удару по Покровську та дані про постраждалих

6 січня 2024 22:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ випустила вісім ракет — подробиці удару по Покровську та дані про постраждалих
Розбір завалів у Покровську. Фото: Telegram/ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області вісьмома ракетами С-300 вдень 6 січня. Загальна кількість поранених і загиблих ще встановлюється.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Обстріл Покровська 6 січня

"За даними слідства, 6 січня 2024 року, близько 15:00, війська РФ випустили 8 ракет по Покровському району", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що станом на 21:00 відомо, що внаслідок атаки окупантів у Покровську загинула жінка, ще сім людей отримали поранення. У с. Рівному поранено двох людей.

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Рятувальники розбирають завали. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Кількість поранених і загиблих встановлюється. У зруйнованих окупантами домоволодіннях, ймовірно, перебували 10 людей, серед них п’ятеро дітей віком від 5 до 16 років", — уточнили правоохоронці.

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Рятувальники розбирають завали. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 приватних будинків.

Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію на місці прильотів. 

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Водночас за даними голови ОВА Вадима Філашкіна, станом на 21:00 відомо про шість загиблих у Рівному Мирноградської громади Покровського району, серед них — три дитини.

Він розповів, що один зі снарядів влучив просто в будинок, де перебувала сім'я. Також різних пошкоджень зазнали ще 75 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівля.

За його даними, у Покровську внаслідок російської атаки загинули п'ять людей.

"Таким чином, загальна кількість жертв сьогоднішнього ракетного удару по Покровському району сягнула 11 загиблих і 10 поранених", — додав Філашкін.

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених. 

Крім того, на ворожий обстріл Покровська відреагував Президент України Володимир Зеленський.

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