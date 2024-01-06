РФ випустила вісім ракет — подробиці удару по Покровську та дані про постраждалих

Розбір завалів у Покровську. Фото: Telegram/ДСНС України

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області вісьмома ракетами С-300 вдень 6 січня. Загальна кількість поранених і загиблих ще встановлюється.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Обстріл Покровська 6 січня

"За даними слідства, 6 січня 2024 року, близько 15:00, війська РФ випустили 8 ракет по Покровському району", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що станом на 21:00 відомо, що внаслідок атаки окупантів у Покровську загинула жінка, ще сім людей отримали поранення. У с. Рівному поранено двох людей.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Кількість поранених і загиблих встановлюється. У зруйнованих окупантами домоволодіннях, ймовірно, перебували 10 людей, серед них п’ятеро дітей віком від 5 до 16 років", — уточнили правоохоронці.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 приватних будинків.

Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію на місці прильотів.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Водночас за даними голови ОВА Вадима Філашкіна, станом на 21:00 відомо про шість загиблих у Рівному Мирноградської громади Покровського району, серед них — три дитини.

Він розповів, що один зі снарядів влучив просто в будинок, де перебувала сім'я. Також різних пошкоджень зазнали ще 75 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівля.

За його даними, у Покровську внаслідок російської атаки загинули п'ять людей.

"Таким чином, загальна кількість жертв сьогоднішнього ракетного удару по Покровському району сягнула 11 загиблих і 10 поранених", — додав Філашкін.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених.

Крім того, на ворожий обстріл Покровська відреагував Президент України Володимир Зеленський.