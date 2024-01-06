РФ выпустила восемь ракет — подробности удара по Покровску и данные о пострадавших

Разбор завалов в Покровске. Фото: Telegram/ГСЧС Украины

Россияне обстреляли Покровск Донецкой области восемью ракетами С-300 днем 6 января. Общее количество раненых и погибших еще не устанавливается.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Обстрел Покровска 6 января

"По данным следствия, 6 января 2024 года, около 15:00, войска РФ выпустили 8 ракет по Покровскому району", — говорится в сообщении.

Там отметили, что по состоянию на 21:00 известно, что в результате атаки оккупантов в Покровске погибла женщина, еще семь человек получили ранения. В с. Равно ранены два человека.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Донецкая областная прокуратура

"Количество раненых и погибших устанавливается. В разрушенных домовладениях, вероятно, находились 10 человек, среди них пятеро детей в возрасте от 5 до 16 лет", — уточнили правоохранители.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате атаки повреждено более 30 частных домов.

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию на месте ''прилетов''.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

В то же время, по данным главы ОВА Вадима Филашкина, по состоянию на 21:00 известно о шести погибших в Ровно Мирноградской громаде Покровского района, среди них — три ребенка.

Он рассказал, что один из снарядов попал прямо в дом, где находилась семья. Также различные повреждения получили еще 75 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.

По его данным, в Покровске в результате российской атаки погибли пять человек.

"Таким образом, общее число жертв сегодняшнего ракетного удара по Покровскому району достигло 11 погибших и 10 раненых", — добавил Филашкин.

Скриншот поста Филашкина

Напомним, что российские захватчики атаковали Покровск в Донецкой области днем 6 января. Тогда сообщалось о шести раненых.

Кроме того, на вражеский обстрел Покровска отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.