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Обстріл Покровська — рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки

6 січня 2024 23:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріл Покровська — рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки
Розбір завалів у Покровську. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. Станом на 22:00 рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Обстріл Покровська 6 січня

"Станом на 22:00 на місці пошукових робіт вилучено тіло жінки", — йдеться у повідомленні.
 
За даними рятувальників, загалом в Покровську постраждало сім людей, з них одну особу врятовано з-під завалів.

Також на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків вилучено тіло жінки. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох осіб, з них двоє дітей.
 
"На даний час рятувальники розібрали 55 тонн зруйнованих елементів будинків", — уточнили в ДСНС.
 
Водночас у селі Рівне Покровського району відомо про двох поранених. Там на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку шести осіб — з них троє дітей. Рятувальниками розібрано 8,5 тонн зруйнованих частин будинку.

Крім того, проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл. 

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що на ворожий обстріл Покровська відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що росіяни запустили по Покровську Донецької області вісім ракет С-300 вдень 6 січня.

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