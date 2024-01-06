Обстріл Покровська — рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки

Розбір завалів у Покровську. Фото: ДСНС України

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. Станом на 22:00 рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Станом на 22:00 на місці пошукових робіт вилучено тіло жінки", — йдеться у повідомленні.



За даними рятувальників, загалом в Покровську постраждало сім людей, з них одну особу врятовано з-під завалів.

Також на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків вилучено тіло жінки. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох осіб, з них двоє дітей.



"На даний час рятувальники розібрали 55 тонн зруйнованих елементів будинків", — уточнили в ДСНС.



Водночас у селі Рівне Покровського району відомо про двох поранених. Там на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку шести осіб — з них троє дітей. Рятувальниками розібрано 8,5 тонн зруйнованих частин будинку.

Крім того, проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що на ворожий обстріл Покровська відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що росіяни запустили по Покровську Донецької області вісім ракет С-300 вдень 6 січня.