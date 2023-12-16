В Донецке бушует масштабный пожар — говорят о прилете

Взрыв в Донецке. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Донецке горит масштабный пожар. Сообщается, что горит нефтебаза.

Об этом сообщили журналисты Денис Казанский и Андрей Цаплиенко.

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Где произошел взрыв

"В Буденовском районе оккупированного Донецка "прилет" по военной базе оккупантов", — написал Казанский.

Казанский добавил, что начался сильный пожар, дым от которого виден в разных частях города.

"Это повторный "прилет" по донецкой нефтебазе или после вчерашнего не могут погасить. Проверяем информацию", — написал Андрей Цаплиенко.

Ранее мы сообщали, что вечером 15 декабря во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. После них произошел масштабный пожар.

Напомним, вечером 15 декабря во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.