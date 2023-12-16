У Донецьку вирує масштабна пожежа — говорять про приліт
В тимчасово окупованому Донецьку палає масштабна пожежа. Повідомляють, що горить нафтобаза.
Про це повідомили журналісти Денис Казанський та Андрій Цаплієнко.
Де стався вибух
"У Будьонівському районі окупованого Донецька приліт по військовій базі окупантів", — написав Казанський.
Казанський додав, що почалася сильна пожежа, дим від якої видно у різних частинах міста.
"Це повторний приліт по донецькій нафтобазі чи після вчорашнього не можуть загасити. Перевіряємо інформацію", — написав Андрій Цаплієнко.
Раніше ми повідомляли, що ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після них сталася масштабна пожежа.
Нагадаємо, ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.
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