У Донецьку вирує масштабна пожежа — говорять про приліт

Вибух у Донецьку. Фото: скриншот

В тимчасово окупованому Донецьку палає масштабна пожежа. Повідомляють, що горить нафтобаза.

Про це повідомили журналісти Денис Казанський та Андрій Цаплієнко.

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"У Будьонівському районі окупованого Донецька приліт по військовій базі окупантів", — написав Казанський.

Казанський додав, що почалася сильна пожежа, дим від якої видно у різних частинах міста.

"Це повторний приліт по донецькій нафтобазі чи після вчорашнього не можуть загасити. Перевіряємо інформацію", — написав Андрій Цаплієнко.

Раніше ми повідомляли, що ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після них сталася масштабна пожежа.

Нагадаємо, ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.