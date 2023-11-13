В Газе прекратила работу одна из самых крупных больниц

Больница в Газе. Фото: росСМИ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил, что самая большая больница в Газе прекратила работу в результате интенсивных атак Израиля против ХАМАСа, что привело к увеличению числа умерших пациентов. Медицинский персонал сообщает о блокировке больниц на севере Газы, включая Аль-Шифа, израильскими силами, что значительно ограничивает возможности оказания помощи.

Об этом пишет Reuters.

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Закрытие самой крупной больницы в Газе

Сообщается, что в результате нападения погибли трое новорожденных, а ситуация усугубляется из-за риска отключения электроэнергии вследствие боевых действий.

Тем временем, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что число жертв среди пациентов существенно увеличилось и что больница Аль-Шифа уже не функционирует.

Реакция Израиля и других стран на закрытие больницы в Газе

Сообщается, что Израиль заявил о попытке спасти свыше 200 заложников, взятых ХАМАСом 7 октября, и призывает к эвакуации медицинских учреждений.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о том, что ХАМАС использует больницы и другие гражданские объекты для размещения своих боевиков и оружия, нарушая тем самым законы войны.

Салливан в интервью CBS News подчеркнул, что США против ведения огня в больницах, где могут пострадать невинные люди и пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, и сообщил о проведении консультаций по этому вопросу с Израильскими оборонными силами.

Напомним, что в секторе Газа обстреляли офис ООН. В результате атаки есть погибшие и раненые, точное количество жертв выясняется.

Также мы писали, что израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он содержал в неволе около тысячи жителей сектора Газа.