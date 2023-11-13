У Газі припинила роботу одна з найбільших лікарень

Лікарня у Газі. Фото: росЗМІ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосив, що найбільша лікарня в Газі припинила роботу внаслідок інтенсивних атак Ізраїлю проти ХАМАС, що призвело до збільшення кількості померлих пацієнтів. Медичний персонал повідомляє про блокування лікарень на півночі Гази, включно з Аль-Шифою, ізраїльськими силами, що значно обмежує можливості надання допомоги.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Закриття найбільшої лікарні в Газі

Повідомляється, що внаслідок нападу загинули троє новонароджених, а ситуація посилюється через ризик відключення електроенергії внаслідок бойових дій.

Тим часом генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус зазначив, що кількість жертв серед пацієнтів суттєво збільшилася і що лікарня Аль-Шифа вже не функціонує.

Реакція Ізраїлю та інших країн на закриття лікарні у Газі

Повідомляється, що Ізраїль заявив про спробу врятувати понад 200 заручників, які взяли ХАМАС 7 жовтня, і закликає до евакуації медичних закладів.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван висловився про те, що ХАМАС використовує лікарні та інші цивільні об'єкти для розміщення своїх бойовиків та зброї, порушуючи цим закони війни.

Салліван в інтерв'ю CBS News підкреслив, що США проти ведення вогню в лікарнях, де можуть постраждати безневинні люди та пацієнти, які потребують медичної допомоги, і повідомив про проведення консультацій з цього питання з Ізраїльськими оборонними силами.

Нагадаємо, що в секторі Гази обстріляли офіс ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, точна кількість жертв з'ясовується.

Також ми писали, що ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців сектору Гази.