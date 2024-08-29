Генштаб подтвердил удар по российской нефтебазе "Атлас"

В Генштабе подтвердили удар по российской нефтебазе "Атлас" в Ростовской области
Украинские военные в ночь на 28 августа нанесли удары по двум российским нефтебазам. Один из ударов был нанесен по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, в результате чего возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 29 августа.
Генштаб заявил о поражении еще двух целей
По данным Генштаба, операция была проведена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.
Также сообщается об ударах по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Детали о последствиях этих ударов пока уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают принимать меры по подрыву военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии России против Украины", — отметили в Генштабе.
О нефтебазе "Атлас"
ФГКУ "Комбинат "Атлас", который входит в управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе, занимается поставкой нефтепродуктов для российских вооруженных сил. По информации российских медиа, в августе 2020 года на территории комбината прошли совместные тренировки Министерства обороны РФ и рамках маневров "Кавказ-2020".
В ходе этих показательных учений отрабатывали три метода доставки нефтепродуктов для нужд армии — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.
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