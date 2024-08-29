Генштаб підтвердив удар по російській нафтобазі "Атлас"

Удар по російській нафтобазі "Атлас". Фото: скриншот відео

Українські військові в ніч на 28 серпня завдали ударів по двох російських нафтобазах. Один з ударів було завдано по нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ, внаслідок чого виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ у четвер, 29 серпня.

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За даними Генштабу, операцію було проведено підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

Також повідомляється про удари по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ. Деталі щодо наслідків цих ударів наразі уточнюються.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії Росії проти України", — зазначили в Генштабі.

Скриншот допису Генштабу у Facebook

Про нафтобазу "Атлас"

ФДКУ "Комбінат "Атлас", що входить до управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі, займається постачанням нафтопродуктів для російських збройних сил. За інформацією російських медіа, у серпні 2020 року на території комбінату пройшли спільні тренування Міністерства оборони РФ та росрезерву в рамках маневрів "Кавказ-2020".

Під час цих показових навчань відпрацьовували три методи доставки нафтопродуктів для потреб армії – автомобільний, залізничний і трубопровідний.