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В Генштабе сообщили об обостренной ситуации в одном из направлений фронта

27 июня 2024 14:13
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении
Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Telegram Александра Сырского
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

По данным Генштаба ВСУ, с начала этих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Российские войска нанесли пять авиаударов и использовали для этого 11 КАБов. Также враг запустил 38 дронов-камикадзе и 614 раз обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты. На Покровском направлении ситуация обострена, зафиксировано 13 атак, продолжаются бои.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 25 июня.

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Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Ситуация контролируемая. За предыдущие сутки потери врага на этом участке фронта составили: 150 военнослужащих, уничтожено три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.

Лиманское, Северское, Краматорское направления 

На Лиманском направлении Силы обороны отражают две атаки в районах Копанок и Невского. 

На Северском направлении произошло четыре атаки врага. Три из них в районах Спирного и Раздоловки успеха не имели. Одно боестолкновение в районе Раздоловки еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

Торецкое и Покровское направления

На Торецком направлении ситуация напряженная: агрессор активен в районах Торецка, Северного и Железного. Атаку вблизи Дружбы украинские защитники отбили.

На Покровском направлении ситуация остается обостренной. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои. За прошедшие сутки на этом участке фронта армия РФ потеряла 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

Кураховское, Времевское и Ореховское направления

На Кураховском направлении в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки сейчас происходит восемь боестолкновений.

На Времовском направлении враг атакует вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении успеха оккупанты безуспешно штурмовали в районе Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий захватчики не проводили.

В Генштабе сообщили об обостренной ситуации в одном из направлений фронта - фото 1
Возведение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что в Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.

Ранее командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что россияне бросали на фронт в Украину разные подразделения, в том числе и элитные: так, в плен к ВСУ попадали наемники с Кубы.

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