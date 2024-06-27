У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Покровському напрямку

Головком ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді. Фото ілюстративне: Telegram Олександра Сирського

За даними Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби вже відбулося 48 бойових зіткнень. Російські війська завдали п'ять авіаударів та використали для цього 11 КАБів. Також ворог запустив 38 дронів-камікадзе і 614 разів обстріляв позиції українських військ та населені пункти. На Покровському напрямку ситуація загострена, зафіксовано 13 атак, тривають бої.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 25 червня.

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Ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована. За попередню добу втрати ворога на цій ділянці фронту становили: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Лиманський, Сіверський, Краматорський напрямки

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Одне боєзіткнення в районі Роздолівки ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Торецький та Покровський напрямки

На Торецькому напрямку ситуація напружена: агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби українські захисники відбили.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту армія РФ втратила 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

Курахівський, Времівський та Оріхівський напрямки

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки наразі відбувається вісім боєзіткнень.

На Времівському напрямку ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили понад 1000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з паливом.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що на Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно.

Раніше командир батальйону К-2 54-ї ОМБр ім. гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес розповів, що росіяни кидали на фронт в Україну різні підрозділи, зокрема, й елітні: так, у полон до ЗСУ потрапляли найманці з Куби.