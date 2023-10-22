В Генштабе рассказали о штурмовых действиях ВСУ на фронте и ударах по оккупантам
Украинские военные продолжают добиваться успехов на фронте, постепенно освобождая оккупированные территории от российских захватчиков. В настоящее время Силы обороны проводят наступательные действия на Мелитопольском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что именно на этом участке фронта воины наносят потерь в живой силе и технике армии РФ, истощая противника вдоль всей линии фронта.
Удары по оккупантам
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
"Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Также в Генштабе рассказали об успехах ВСУ на Купянском направлении. Там нашим защитникам удалось отбить более 15 вражеских атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области.
Кроме того, Силы обороны проводят штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося армии РФ потери в живой силе и технике.
На Херсонском направлении украинские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага.
Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что россияне жалуются на то, что военное командование оккупационных войск занимается "мурадовщиной", фактически уничтожая свои войска в бессмысленных штурмах. А ситуация под Авдеевкой для россиян хуже, чем было даже под Бахмутом.
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