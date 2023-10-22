В Генштабе рассказали о штурмовых действиях ВСУ на фронте и ударах по оккупантам

Украинские воины. Фото: III отдельная штурмовая бригада

Украинские военные продолжают добиваться успехов на фронте, постепенно освобождая оккупированные территории от российских захватчиков. В настоящее время Силы обороны проводят наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что именно на этом участке фронта воины наносят потерь в живой силе и технике армии РФ, истощая противника вдоль всей линии фронта.

Удары по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Также в Генштабе рассказали об успехах ВСУ на Купянском направлении. Там нашим защитникам удалось отбить более 15 вражеских атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, Силы обороны проводят штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося армии РФ потери в живой силе и технике.

На Херсонском направлении украинские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что россияне жалуются на то, что военное командование оккупационных войск занимается "мурадовщиной", фактически уничтожая свои войска в бессмысленных штурмах. А ситуация под Авдеевкой для россиян хуже, чем было даже под Бахмутом.