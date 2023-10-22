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У Генштабі розповіли про штурмові дії ЗСУ на фронті та удари по окупантах

22 жовтня 2023 07:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Генштабі розповіли про штурмові дії ЗСУ на фронті та удари по окупантах
Українські воїни. Фото: III окрема штурмова бригада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові продовжують досягати успіхів на фронті, поступово звільняючи окуповані території від російських загарбників. Наразі Сили оборони проводять наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зазначається, що саме на цій ділянці фронту воїни завдають втрат в живій силі та техніці армії РФ, виснажуючи противника вздовж всієї лінії фронту.

Удари по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

удари по окупантах
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Також в Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку. Там нашим захисникам вдалося відбити понад 15 ворожих атак в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

удари по окупантах
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, Сили оборони проводять штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдаючи армії РФ втрат в живій силі та техніці.

На Херсонському напрямку українські бійці ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога. 

удари по окупантах
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ
удари по окупантах
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що росіяни нарікають на те, що військове командування окупаційних військ займається "мурадовщиною", фактично знищуючи свої війська у безглуздих штурмах. А ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж було навіть під Бахмутом.

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