В Генштабе рассказали о ситуации по всем направлениям фронта

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Начались 600 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направление — обстановка остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направление — россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, увеличивают количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление — ВСУ отбили более 15 вражеских атак в районах Синковки и Ивановки Харьковской области.

Лиманское направление — россияне не вели активных наступательных действий.

Бахмутское направление — ВСУ отбили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клищеевка и Андреевка Донецкой области. В то же время украинские защитники продолжают штурмовать на юг от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Авдеевское направление — враг с помощью авиации проводил безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Силы обороны отбили более 15 атак врага.

Марьинское направление — ВСУ отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Шахтерское направление — в украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

Запорожское направление — противник 4 раза пытался восстановить утраченные позиции в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.

Херсонское направление – Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают составы и тылы противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.

Добавим, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.