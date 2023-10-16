У Генштабі розповіли про ситуацію на усіх напрямках фронту

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Розпочалася 600 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямок — обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямок — росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок — ЗСУ відбили понад 15 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Лиманський напрямок — росіяни не вели активних наступальних дій.

Бахмутський напрямок — ЗСУ відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Водночас, українські захисники продовжують штурмувати на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

Авдіївський напрямок — ворог за допомогою авіації проводив безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Сили оборони відбили понад 15 атак ворога.

Мар'їнський напрямок — ЗСУ відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Шахтарський напрямок — у українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

Запорізький напрямок — противник 4 рази намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Херсонський напрямок — Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари Росії по енергосистемі нашої держави. За його словами, такі ворожі обстріли з наближенням зими стануть частішими.

Додамо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.