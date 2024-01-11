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В ГУР рассказали, сколько окупантов воюет в Украине

11 января 2024 05:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Сколько окупантов воюет в Украине - в ГУР назвали количество военный РФ в Украине
Российские военные с оружием. Фото: АР
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Количество российских сухопутных войск, воюющих в Украине, составляет 462 тысячи оккупантов. Кроме того, на нашей территории находятся около 35 тысяч военных из Росгвардии.

Об этом сказал заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью УП в среду, 10 января.

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В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину сухопутный компонент оккупационных войск насчитывал около 180-190 тысяч оккупантов.

Представители Росгвардии не участвуют непосредственно в военных действиях, а обеспечивают оккупационный режим на временно захваченных украинских территориях.

Однако теперь страна-агрессор привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот.

"Укомплектованность вражеских подразделений сейчас на уровне 92-95%. Были моменты, когда укомплектованность в оккупационных войсках снижалась до 89-90%. Однако за счет мобилизации в России россияне восполняют потери. отправлять части, потерявшие боеспособность на восстановление", — сказал Скибицкий.

Напомним, ранее Скибицкий заявил, что за два года войны страна-агрессор Россия так и не достигла своих стратегических целей. В частности тех, которые ставила перед собой с началом "СВО".

российские войска
оккупанты
война в Украине
ГУР

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