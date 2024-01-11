Скільки окупантів воює в Україні - у ГУР назвали кількість військовий РФ в Україні

Російські військові зі зброєю. Фото: АР

Кількість російських сухопутних військ, яка воює в Україні, складає 462 тисячі окупантів. Окрім того, на нашій території перебувають близько 35 тисяч військових із Росгвардії.

Про це сказав заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю УП у середу, 10 січня.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сухопутний компонент окупаційних військ налічував близько 180-190 тисяч окупантів.

Наразі представники Росгвардії не беруть участі безпосередньо у військових діях, а забезпечують окупаційний режим на тимчасово захоплених українських територіях.

Однак, тепер країна-агресор залучила до війни проти України авіаційну компоненту та Чорноморський флот.

"Укомплектованість ворожих підрозділів зараз на рівні 92-95%. Були моменти, коли укомплектованість в окупаційних військах знижувалась до 89-90%. Однак за рахунок мобілізації в Росії росіяни поповнюють втрати. За рахунок такої укомплектованості підрозділів війська країни-агресора можуть проводити ротації, відправляти частини, які втратили боєздатність на відновлення", — сказав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявив, що за два роки війни країна-агресорка Росія так і не досягла своїх стратегічних цілей. Зокрема, тих, які ставила перед собою з початком "СВО".