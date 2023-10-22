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В ГУР рассказали, сколько россиян мобилизуют на войну ежемесячно

22 октября 2023 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, сколько россиян мобилизуют на войну ежемесячно
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "Эспрессо".

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Мобилизация в России

"Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться различными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР МО говорит, что российское командование широко практикует принудительное заключение контракта с бывшими военными.

"Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе обратно человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", — пояснил Юсов.

По его словам, говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах.

Юсов рассказал, что РФ предпочитает скрытую мобилизацию. Кремль избегает массового вовлечения в боевые действия населения европейской части России.

"Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в основном носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе. Однако все же есть осторожность реакции и населения той территории, прежде всего речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому считаются еще", — сказал Юсов.

Представитель ГУР МО считает, что российская экономика все сильнее испытывает нехватку мужских рук.

"Мобилизационный ресурс в РФ больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них есть немало проблем, и он точно не безграничен. Экономика РФ уже начинает испытывать нехватку, в частности, рабочей силы: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет увеличиваться", — добавил Юсов.

Напомним, оккупационные власти в захваченном Крыму планируют мобилизовать около 2,5 тыс. человек призывного возраста в российскую армию. Свой замысел оккупанты хотят осуществить уже к концу этого года.

Также мы писали, что в 2022 году в рамках мобилизации в России создали по меньшей мере 123 новых воинских частей. Из призванных резервистов формировали новые подразделения или же их отправляли для пополнения боевых потерь в кадровые части.

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