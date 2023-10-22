У ГУР розповіли, скільки росіян мобілізують на війну щомісяця

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Росії продовжують мобілізувати чоловіків. Наразі на війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

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"Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там не йдеться. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють", — розповів Юсов.

Представник ГУР МО каже, що російське командування широко практикує примусове підписання контракту із колишніми військовими.

"Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті", — пояснив Юсов.

За його словами, говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли йдеться про депресивні регіони

Юсов розповів, що РФ віддає перевагу прихованій мобілізації. Кремль уникає масового залучення до бойових дій населення європейської частини Росії.

"Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі. Проте все ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще", — сказав Юсов.

Представник ГУР МО вважає, що російська економіка дедалі сильніше відчуває нестачу чоловічих рук.

"Мобілізаційний ресурс в РФ більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем, і він точно не безмежний. Економіка РФ вже починає відчувати брак, зокрема, робочої сили: на окремих підприємствах вже не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує і буде збільшуватись", — додав Юсов.

Нагадаємо, окупаційна влада в загарбаному Криму планує мобілізувати близько 2,5 тис. осіб призовного віку до російської армії. Свій задум окупанти хочуть здійснити вже до кінця цього року.

Також ми писали, що у 2022 році в межах мобілізації у Росії створили щонайменше 123 нові військові частини. З призваних резервістів формували нові підрозділи, або ж їх відправляли для поповнення бойових втрат у кадрові частини.