Сколько стратегических ракет осталось в РФ

Запуск ракеты РФ Фото: АР

На начало полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года на вооружении страны-агрессора России было около 2300 стратегических ракет. Теперь их осталось чуть больше 900.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью LIGA.net.

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Преимущественно в РФ остались крылатые ракеты "Калибр" (их осталось около 200), Х-101, Х-555, Х-55 и другие.

Между тем страна-агрессор все же пытается наращивать производство.

"Более 900 ракет, которые сейчас имеют россияне, это с учетом производства, которое враг пытается наращивать. Однако это число без учета ракет С-300 и С-400", — уточнил Юсов.

Вместе с тем, российские оккупанты имеют более 10 тысяч зенитных ракет до С-400 и значительные запасы для комплексов С-300.

"В общем, запасы значительно меньше, чем в начале большого вторжения, но еще есть. Это серьезная угроза и испытания для украинских систем и сил противовоздушной, противоракетной обороны", — добавил представитель ГУР.

По его словам, большие запасы ракетного вооружения в Кремле накапливаются не только для использования в войне в Украине, но и для сохранения статуса "военной сверхдержавы".

"Россия должна показать, что она способна проводить эффективные действия и в других направлениях. Однако количество ракет у россиян известно не только украинской стороне, но и нашим западным союзникам. Если у них "Калибров" осталось около 200, то эта информация известна многим в мире", — резюмировал Юсов.

Напомним, в воздушно-авиационном арсенале РФ находятся немало носителей крылатых ракет, таких как бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95, Ту-160. Следовательно, вопрос не в носителях, а в количестве ракет, которые враг может позволить себе для нанесения ударов.