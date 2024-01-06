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У ГУР розповіли, скільки стратегічних ракет залишилося у РФ

6 січня 2024 05:14
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Скільки стратегічних ракет залишилося у РФ - Юсов про потенціал Росії
Запуск ракети РФ. Фото: АР
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

На початок повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року на озброєнні країни-агресорки Росії було близько 2300 стратегічних ракет. Наразі їх залишилося трохи більше 900.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю LIGA.net.

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Переважно, в РФ залишилися крилаті ракети "Калібр" (їх залишилося близько 200), Х-101, Х-555, Х-55 та інші.

Тим часом, країна-агресорка все ж намагається нарощувати виробництво.

"Понад 900 ракет, які зараз мають росіяни, це з урахуванням виробництва, яке ворог намагається нарощувати. Однак це число — без урахування ракет С-300 і С-400", — уточнив Юсов.

Разом з тим, російські окупанти мають понад 10 тисяч зенітних ракет до С-400 та значні запаси для комплексів С-300.

"Загалом запаси значно менші, ніж на початку великого вторгнення, але ще є. Це серйозна загроза та випробування для українських систем та сил протиповітряної, протиракетної оборони", — додав представник ГУР.

За його словами, великі запаси ракетного озброєння у Кремлі накопичують не лише для використання у війні в Україні, а й для збереження статусу "військової наддержави".

"Росія має показати, що вона здатна проводити ефективні дії і на інших напрямках. Проте кількість ракет у росіян відома не лише українській стороні, а й нашим західним союзникам. Якщо у них "Калібрів" залишилося близько 200, то ця інформація відома багатьом у світі", — резюмував Юсов.

Нагадаємо, у повітряно-авіаційному арсеналі РФ перебувають чимало носіїв крилатих ракет, як от бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95, Ту-160. Відтак питання не у носіях, а у кількості ракет, які ворог може дозволити собі для нанесення ударів.

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