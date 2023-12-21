В Керчи прогремели мощные взрывы — Крымский мост неожиданно перекрыли
Сегодня днем, 21 декабря, во временно оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Россияне неожиданно перекрыли Крымский мост.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму
Местные жители говорят, что всего прогремели четыре мощных взрыва.
К тому же после них был перекрыт Крымский мост.
РосСМИ пишут, что система ПВО якобы отработала по целям в районе Крымского моста.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уверен на 100%, что Украина вернет себе Крым и все свои территории. Однако для этого требуется поддержка международных партнеров.
Также мы писали, что партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.
Читайте Новини.LIVE!