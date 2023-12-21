В Керчи прогремели мощные взрывы — Крымский мост неожиданно перекрыли

Дым в результате взрывов в Крыму. Фото: t.me/VentdeCrimee

Сегодня днем, 21 декабря, во временно оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Россияне неожиданно перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Местные жители говорят, что всего прогремели четыре мощных взрыва.

Керчь на карте. Фото: DeepState

К тому же после них был перекрыт Крымский мост.

Дым в результате взрывов в Крыму. Фото: t.me/VentdeCrimee

Посты о взрывах в Крыму. Фото: скриншот

РосСМИ пишут, что система ПВО якобы отработала по целям в районе Крымского моста.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уверен на 100%, что Украина вернет себе Крым и все свои территории. Однако для этого требуется поддержка международных партнеров.

Также мы писали, что партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.