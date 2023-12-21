У Керчі пролунали потужні вибухи — Кримський міст несподівано перекрили

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Сьогодні вдень, 21 грудня, у тимчасово окупованій Керчі пролунали потужні вибухи. Росіяни несподівано перекрили Кримський міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві мешканці кажуть, що загалом пролунало чотири потужних вибухи.

Керч на карті. Фото: DeepState

До того ж після них було перекрито Кримський міст.

Дописи про вибухи в Криму. Фото: скриншот

РосЗМІ пишуть, що система ППО нібито відпрацювала по цілях в районі Кримського моста.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

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