У Керчі пролунали потужні вибухи — Кримський міст несподівано перекрили
21 грудня 2023 14:22
Термінова новина
Сьогодні вдень, 21 грудня, у тимчасово окупованій Керчі пролунали потужні вибухи. Росіяни несподівано перекрили Кримський міст.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Місцеві мешканці кажуть, що загалом пролунало чотири потужних вибухи.
До того ж після них було перекрито Кримський міст.
РосЗМІ пишуть, що система ППО нібито відпрацювала по цілях в районі Кримського моста.
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