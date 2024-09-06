Взрывы в Харькове 6 сентября

В Харькове раздались взрывы
6 сентября 2024 07:59
Дым в небе. Фото иллюстративное: Стопкор
В Харькове утром, 6 сентября, раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Взрыв в Харькове 6 сентября
В городе в окрестностях раздались взрывы. Вероятно, они связаны с воздушной тревогой в результате российской атаки.
По состоянию на 08:02 в Харькове объявлена воздушная тревога. Кроме того, красный уровень опасности еще в шести областях.
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