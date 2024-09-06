Взрывы в Харькове 6 сентября

Дым в небе. Фото иллюстративное: Стопкор

В Харькове утром, 6 сентября, раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрыв в Харькове 6 сентября

В городе в окрестностях раздались взрывы. Вероятно, они связаны с воздушной тревогой в результате российской атаки.

Сообщения мэрии Харькова. Фото: скриншот

По состоянию на 08:02 в Харькове объявлена воздушная тревога. Кроме того, красный уровень опасности еще в шести областях.