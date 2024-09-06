Вибухи у Харкові 6 вересня

Дим у небі. Фото ілюстративне: Стопкор

У Харкові вранці, 6 вересня, пролунали вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вибух у Харкові 6 вересня

У місті на околицях пролунали вибухи. Ймовірно, вони пов'язані з повітряною тривогою внаслідок російської атаки.

Повідомлення мерії Харкова. Фото: скриншот

Станом на 08:02 у Харкові оголошена повітряна тривога. Окрім того, червоний рівень небезпеки є ще у шести областях.