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У Харкові пролунали вибухи

6 вересня 2024 07:59
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Вибухи у Харкові 6 вересня
Дим у небі. Фото ілюстративне: Стопкор
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Харкові вранці, 6 вересня, пролунали вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вибух у Харкові 6 вересня

У місті на околицях пролунали вибухи. Ймовірно, вони пов'язані з повітряною тривогою внаслідок російської атаки. 

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Повідомлення мерії Харкова. Фото: скриншот

Станом на 08:02 у Харкові оголошена повітряна тривога. Окрім того, червоний рівень небезпеки є ще у шести областях.

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Карта повітряних тривог України 6 вересня о 08:02. Фото: скриншот

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