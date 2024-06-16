Взрывы в Херсоне днем 16 июня

В Херсоне прогремели мощные взрывы
16 июня 2024 13:11
Ракета в небе. Фото: DW
Взрывы в Херсоне раздались днем, 16 июня. Однако воздушная тревога там сейчас не объявлена.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Взрывы в Херсоне
"В Херсоне раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российская армия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. В результате обстрелов в регионе повреждены десять домов и четыре хозяйственных постройки. О пострадавших информации пока нет.
Также поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших нет.
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