Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне прогремели мощные взрывы arrow

В Херсоне прогремели мощные взрывы

16 июня 2024 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Херсоне днем 16 июня
Ракета в небе. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Херсоне раздались днем, 16 июня. Однако воздушная тревога там сейчас не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.

null
Пост о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. В результате обстрелов в регионе повреждены десять домов и четыре хозяйственных постройки. О пострадавших информации пока нет.

Также поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших нет.

Херсон
взрыв
обстрелы
война
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку