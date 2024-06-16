Взрывы в Херсоне днем 16 июня

Ракета в небе. Фото: DW

Взрывы в Херсоне раздались днем, 16 июня. Однако воздушная тревога там сейчас не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. В результате обстрелов в регионе повреждены десять домов и четыре хозяйственных постройки. О пострадавших информации пока нет.

Также поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших нет.