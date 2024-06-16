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У Херсоні пролунали потужні вибухи

16 червня 2024 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Херсоні вдень 16 червня
Ракета в небі. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 16 червня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні лунають вибухи!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у регіоні пошкоджено десять будинків та чотири господарські споруди. Про постраждалих інформації наразі немає.

Також пізно ввечері в суботу, 15 червня, російські окупанти атакували Полтавську область. За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих немає.

Херсон
вибух
обстріли
війна
повітряна тривога

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