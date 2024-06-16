Вибухи в Херсоні вдень 16 червня

Ракета в небі. Фото: DW

Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 16 червня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні лунають вибухи!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у регіоні пошкоджено десять будинків та чотири господарські споруди. Про постраждалих інформації наразі немає.

Також пізно ввечері в суботу, 15 червня, російські окупанти атакували Полтавську область. За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих немає.