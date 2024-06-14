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В Киеве объявлена воздушная тревога

14 июня 2024 14:08
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Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Киеве 14 июня — надвигаются дроны
Дрон Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве днем, 14 июня, снова объявлена воздушная тревога. Сообщают о движении в сторону города дронов-камикадзе.

Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По информации мониторинговых сообществ, вражеский беспилотник вошел в воздушное пространство Киевской области, и двигается в сторону столицы.

киев шахид
Скриншот сообщения мониторинговых сообществ

По состоянию на 14:14 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

карта воздушных тревог
Воздушная тревога по Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня днем уже звучала воздушная тревога из-за ракетной угрозы ряду регионов Украины.

Сирены прогудели и утром из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал" с российских истребителей МиГ-31.

воздушная тревога
Украина
дрон Шахид-136
Киев
война в Украине
Киевская область

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