Воздушная тревога в Киеве 14 июня — надвигаются дроны

В Киеве объявлена воздушная тревога
14 июня 2024 14:08
Дрон Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
В Киеве днем, 14 июня, снова объявлена воздушная тревога. Сообщают о движении в сторону города дронов-камикадзе.
Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине
По информации мониторинговых сообществ, вражеский беспилотник вошел в воздушное пространство Киевской области, и двигается в сторону столицы.
По состоянию на 14:14 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, сегодня днем уже звучала воздушная тревога из-за ракетной угрозы ряду регионов Украины.
Сирены прогудели и утром из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал" с российских истребителей МиГ-31.
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