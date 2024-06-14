Воздушная тревога в Киеве 14 июня — надвигаются дроны

Дрон Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: росСМИ

В Киеве днем, 14 июня, снова объявлена воздушная тревога. Сообщают о движении в сторону города дронов-камикадзе.

Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По информации мониторинговых сообществ, вражеский беспилотник вошел в воздушное пространство Киевской области, и двигается в сторону столицы.

Скриншот сообщения мониторинговых сообществ

По состоянию на 14:14 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога по Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня днем уже звучала воздушная тревога из-за ракетной угрозы ряду регионов Украины.

Сирены прогудели и утром из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал" с российских истребителей МиГ-31.