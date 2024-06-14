Повітряна тривога в Києві 14 червня — насуваються дрони

Дрон Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Києві вдень, 14 червня, знову оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про рух в бік міста дронів-камікадзе.

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

За інформацією моніторингових спільнот, ворожий безпілотник увійшов в повітряний простір Київщини, і рухається в бік столиці.

Скриншот допису моніторингових спільнот

Станом на 14:14 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

Повітряна тривога по Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вдень вже лунала повітряна тривога через ракетну загрозу для низки регіонів України.

Сирени прогуділи й зранку через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал" з російських винищувачів МіГ-31.