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У Києві оголошено повітряну тривогу

14 червня 2024 14:08
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Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Києві 14 червня — насуваються дрони
Дрон Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві вдень, 14 червня, знову оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про рух в бік міста дронів-камікадзе. 

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

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За інформацією моніторингових спільнот, ворожий безпілотник увійшов в повітряний простір Київщини, і рухається в бік столиці. 

київ шахід
Скриншот допису моніторингових спільнот

Станом на 14:14 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

карта повітряних тривог
Повітряна тривога по Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вдень вже лунала повітряна тривога через ракетну загрозу для низки регіонів України.

Сирени прогуділи й зранку через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал" з російських винищувачів МіГ-31. 

повітряна тривога
Україна
дрон Шахід-136
Київ
війна в Україні
Київська область

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