Повітряна тривога в Україні 14 червня — яка загроза

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
14 червня 2024 13:10
Пуск ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ
В Україні, вдень, 14 червня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про ракетну загрозу для низки регіонів.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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За інформацією від ВПС, існує ракетна загроза з північного сходу. Під ворожим прицілом перебувають Кіровоградська, Київська та Черкаська області.
Станом на 13:14 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".
Гуділи сирени й рано вранці: повідомлялося про зліт російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв.
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