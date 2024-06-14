Повітряна тривога в Україні 14 червня — яка загроза

Пуск ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ

В Україні, вдень, 14 червня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про ракетну загрозу для низки регіонів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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За інформацією від ВПС, існує ракетна загроза з північного сходу. Під ворожим прицілом перебувають Кіровоградська, Київська та Черкаська області.

Скриншот дописів ПС ЗСУ

Станом на 13:14 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

Гуділи сирени й рано вранці: повідомлялося про зліт російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв.