Воздушная тревога в Украине 14 июня — какая угроза

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
14 июня 2024 13:10
Пуск ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ
В Украине, днем, 14 июня, объявлена воздушная тревога. Сообщают о ракетной угрозе ряду регионов.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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По информации от ВВС, существует ракетная угроза с северо-востока. Под вражеским прицелом находятся Кировоградская, Киевская и Черкасская области.
По состоянию на 13:14 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, сегодня утром по Украине ширилась масштабная воздушная тревога из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал".
Гудели сирены и рано утром: сообщалось о взлете российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей.
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