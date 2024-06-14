Воздушная тревога в Украине 14 июня — какая угроза

Пуск ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ

В Украине, днем, 14 июня, объявлена воздушная тревога. Сообщают о ракетной угрозе ряду регионов.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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По информации от ВВС, существует ракетная угроза с северо-востока. Под вражеским прицелом находятся Кировоградская, Киевская и Черкасская области.

Скриншот сообщений ВС ВСУ

По состоянию на 13:14 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром по Украине ширилась масштабная воздушная тревога из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

Гудели сирены и рано утром: сообщалось о взлете российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей.